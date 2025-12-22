मनरेगा कानून मजदूरों को हक देता, वीबी-जी राम जी कानून कोई हक नहीं : अरुणा राय

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि मनरेगा एक्ट मजदूरों को हक देता था, वह कोई ऑफिस ऑर्डर से नहीं आया। वह कानून से आया। अब जो नया कानून आया है, वह कोई हक नहीं है। यह केन्द्र सरकार कहेगी तो चलेगा, वह नहीं कहेगी तो नहीं चलेगा। पैसा, काम, योजना सब केन्द्र सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि मनेरगा में 90 प्रतिशत बजट केन्द्र सरकार देती थी। अब कह रहे हैं कि बजट में 60 प्रतिशत हिस्सा राशि केन्द्र की होगी, बाकि 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्यों की होगी। जबकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। यह पैसा भी आवंटित क्षेत्रों, पंचायतों और जिलों को ही देंगे। इस नए कानून से अगर 5 प्रतिशत आंवटित लोगों को रोजगार मिल भी गया तो 95 प्रतिशत बेरोजगार ही रहेंगे। 20 साल में गांवों से पलायन नहीं हुआ। अब लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे।