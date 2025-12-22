प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को करेंगे जब्त, विद्यार्थियों को दिलाएंगे शपथ

पशु—पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाकर प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को तत्काल जब्त करने, इसके निर्माण, भंडारण और बेचने पर रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए है।