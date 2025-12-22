प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को करेंगे जब्त, विद्यार्थियों को दिलाएंगे शपथ

जयपुर। मकर संक्रांति से पहले प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को जब्त किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चायनीज मांझे के उपयोग नहीं करने को लेकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर पशुपालन विभाग ने सोमवार को एडवायजरी जारी की है।
पशु—पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाकर प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को तत्काल जब्त करने, इसके निर्माण, भंडारण और बेचने पर रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए है।
जन जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतिबंधित मांझा उपयोग न करने की शपथ दिलाई जाएगी। पतंगबाजी के लिए सूती धागे के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। व्यापार संघों के साथ बैठक कर उन्हें प्रतिबंधित मांझे के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
