22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को करेंगे जब्त, विद्यार्थियों को दिलाएंगे शपथ

पशुपालन विभाग ने सोमवार को एडवायजरी जारी की

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 22, 2025

जयपुर। मकर संक्रांति से पहले प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को जब्त किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चायनीज मांझे के उपयोग नहीं करने को लेकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसे लेकर पशुपालन विभाग ने सोमवार को एडवायजरी जारी की है।

पशु—पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाकर प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के स्टॉक को तत्काल जब्त करने, इसके निर्माण, भंडारण और बेचने पर रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए है।

जन जागरूकता अभियान

जन जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतिबंधित मांझा उपयोग न करने की शपथ दिलाई जाएगी। पतंगबाजी के लिए सूती धागे के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। व्यापार संघों के साथ बैठक कर उन्हें प्रतिबंधित मांझे के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 08:55 pm

Published on:

22 Dec 2025 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को करेंगे जब्त, विद्यार्थियों को दिलाएंगे शपथ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मनरेगा कानून मजदूरों को हक देता, वीबी-जी राम जी कानून कोई हक नहीं : अरुणा राय

जयपुर

Rajasthan : डिकॉय ऑपरेशन में खुली पोल; पुलिस-बजरी माफिया की सांठगांठ, 5 थानेदार निलंबित, 6 लाइन हाजिर

Gravel
जयपुर

राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, सरकार ने जारी किए निर्देश; पढ़ें नई एडवाइजरी

जयपुर

जयपुर में 30 बीघा से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त, 5 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर

स्वच्छता, तकनीक और नागरिक जिम्मेदारी का साझा मॉडल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.