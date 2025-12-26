2 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी, बढ़ेगी ठिठुरन  

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवा फिर से मैदानी राज्यों में आने लगी हैं। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। खेतों में फसलों पर बर्फ की परत नजर आई। अलवर में सूखी घास और लकड़ियों पर भी ओस जम गई। मौसम विभाग ने जिले में अगले दो दिन शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। इससे दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री से. तक गिरावट हो सकती है, इसके बाद 28 दिसंबर से बादल छाए रहने की संभावना है।