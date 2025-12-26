वीर बाल दिवस पर शहीद स्मारक में कार्यक्रम आयोजित, साहिबज़ादों को दी श्रद्धांजलि

अलवर में शुक्रवार को शहीद स्मारक पर वीर बाल दिवस (शहादत दिवस) के अवसर पर चाणक्य परिवार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सिख धर्म के दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबज़ादों के अद्वितीय बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अल्पायु में ही अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहिबज़ादों का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उनका त्याग साहस, सत्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साहिबज़ादों का यह सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्ररक्षा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर बालकों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर चाणक्य परिवार के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
