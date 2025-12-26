वीर बाल दिवस पर शहीद स्मारक में कार्यक्रम आयोजित, साहिबज़ादों को दी श्रद्धांजलि

मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अल्पायु में ही अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहिबज़ादों का बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उनका त्याग साहस, सत्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साहिबज़ादों का यह सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्ररक्षा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।