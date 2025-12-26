केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में विरोध-प्रदर्शन तेज, रैली में उमड़ी लोगों की भारी भीड़ 

महारैली को संबोधित करते हुए मंच के मुकेश जैमन ने कहा कि राजगढ़ वासियों की आवाज अब राजस्थान सरकार तक पहुंच चुकी है। यह आंदोलन किसी राजनीति का नहीं बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में राजगढ़ को कोई बड़ी योजना नहीं मिली और जो योजना स्वीकृत हुई, उसे भी हमसे छीना जा रहा है। दुख की बात है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में सोया हुआ है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखते हुए एकजुट रहने का आह्वान किया।