पढ़ाई छोड़ 27 साल का युवक बनेगा जैन संत, 32 लाख का पैकेज छोड़कर साध्वी बनने वाली इंजीनियर से मिली प्रेरणा

अनिष्क कांठेड़ और हर्षाली। फोटो: पत्रिका
ब्यावर। सांसारिक मोह-माया का त्याग कर अनिष्क कांठेड़ 28 जनवरी को उदासर, बीकानेर में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। जैनाचार्य रामलाल महाराज अपने मुखारविंद से उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। 27 साल के अनिष्क डीफार्मा के स्टूडेंट हैं। साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष गौतम चौधरी ने बताया कि दीक्षा महोत्सव को लेकर नगर में उत्साह का वातावरण है। जैन मित्र मंडल के प्रमुखों के नेतृत्व में आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
संघ महामंत्री धर्मीचंद ओस्तवाल ने बताया कि संस्था अध्यक्ष गौतम चौधरी के नेतृत्व में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठकों में उपाध्यक्ष निहाल कोठारी, कैलाश खींचा, ऋषभ कांकरिया सहित संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
अनिष्क कांठेड़ ने बताया कि दिसंबर 2024 में वर की हर्षाली कोठारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर जैन साध्वी बनी थी। हर्षाली का सालाना पैकेज 32 लाख रुपए था। लेकिन, उन्होंने सांसारिक मोह-माया का त्याग कर वैराग्य रास्ता चुना। यह देखकर मुझे भी संयम पथ पर चलने की प्रेरणा मिली। ऐसे में अब संत बनने का फैसला किया है।
विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन के नानेश रत्नम हॉल में मुमुक्षु अनिष्क के दीक्षा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नगर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मुमुक्षु अनिष्क के संयम मार्ग की अनुमोदना करते हुए भगवान महावीर स्वामी, आचार्य नानेश एवं आचार्य राम गुरु के जयकारे लगाए। संचालन केकड़ी संघ के महामंत्री रिखब सोनी ने किया।
समता युवा संघ अध्यक्ष अंकुश बोहरा ने बताया कि अनिष्क के सम्मान में जैन मित्र मंडल की तीनों इकाइयों के तत्वावधान में जैन जवाहर भवन के विराट हॉल में चौबीसी गीतों का आयोजन किया गया। इस दौरान 24 तीर्थंकरों की स्तुति से समूचा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लगभग दो घंटे तक चले इस आयोजन में समता महिला मंडल एवं श्राविकाओं ने भक्ति गीतों की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं।
मुमुक्षु का वरघोडा 26 जनवरी को आयोजित होगा। इसमें बडी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं शामिल होंगे। अभिनन्दन समारोह का आयोजन सोमवार को सवा 11 बजे से होगा।
