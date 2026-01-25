पढ़ाई छोड़ 27 साल का युवक बनेगा जैन संत, 32 लाख का पैकेज छोड़कर साध्वी बनने वाली इंजीनियर से मिली प्रेरणा

ब्यावर। सांसारिक मोह-माया का त्याग कर अनिष्क कांठेड़ 28 जनवरी को उदासर, बीकानेर में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। जैनाचार्य रामलाल महाराज अपने मुखारविंद से उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। 27 साल के अनिष्क डीफार्मा के स्टूडेंट हैं। साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष गौतम चौधरी ने बताया कि दीक्षा महोत्सव को लेकर नगर में उत्साह का वातावरण है। जैन मित्र मंडल के प्रमुखों के नेतृत्व में आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।