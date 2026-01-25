Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होंगे किराए के कमरों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र

किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को पास के स्कूलों में जोड़ रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। वहीं, बच्चों को स्कूल जैसा माहौल भी मिलेगा। 6 वर्ष की आयु पूरी होते ही बच्चे को उसी स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा।

-वासुदेव मालावत, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं