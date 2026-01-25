ग्राम उत्थान शिविरों से ग्रामीण विकास को नई गति, दो दिनों में 687 शिविर, लाखों ग्रामीणों तक पहुंची सरकारी योजनाएं

Gram Utthan Camp: जयपुर. प्रदेशभर में ग्राम उत्थान शिविरों का सफल आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर किसानों और पशुपालकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय शिविरों में 12 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।

ग्राम उत्थान शिविरों के पहले दिन 23 जनवरी को प्रदेशभर में 366 शिविर आयोजित हुए, जिनमें 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की। वहीं दूसरे दिन 24 जनवरी को 321 शिविर लगाए गए। इस तरह दो दिनों में कुल 687 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है।