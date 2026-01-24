विदा हुआ सबका लाडला ‘डॉग-सा’: दुख में साथ निभाने वाले बेजुबान के लिए पूरा गांव रो पड़ा

ग्रामीणों ने स्वेच्छा से पैसे और लकड़ी इकट्ठा की। एक पिकअप वाहन की व्यवस्था की गई, अर्थी सजाई गई और भजनों के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। डीजे वाहन में रामधुन बज रही थी और करीब 100 से अधिक ग्रामीण पिकअप के पीछे-पीछे पैदल चल रहे थे। यह दृश्य किसी बुजुर्ग परिजन की शवयात्रा जैसा लग रहा था। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी इस विदाई में शामिल हुए।