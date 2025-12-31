Bear Attack : खेत की रखवाली कर रहे किसान पर तीन भालुओं ने किया हमला, गंभीर हालत में अजमेर रेफर

घायल किसान गणेश सिंह (फोटो-पत्रिका)
ब्यावर। ग्राम नाईकला में मंगलवार रात खेत की रखवाली कर रहे शख्स पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से अजमेर रेफर कर दिया गया। वहीं क्षेत्र में लगातार भालू के हमले से क्षेत्र के लोगों में भय बना है।
जानकारी के अनुसार किसान गणेश सिंह (55) खेत में रखवाली कर रह था। इसी दौरान अंधेरे में आए तीन भालुओं ने अचानक उनपर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह लहूलुहान हो गया।
प्रत्यक्षदर्शी चतर सिंह ने बताया कि वे पास के खेत में रखवाली कर रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि भालू किसान पर हमला कर रहे थे। उन्होंने शोर मचाते हुए कुल्हाड़ी और पत्थरों की मदद से भालुओं को भगाने का प्रयास किया। शोर सुनकर अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर भालू जंगल की ओर भागे। घायल किसान को परिजन तत्काल ब्यावर के अमृतकौर चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया।
जवाजा क्षेत्र के ग्राम पुनेरा में भी भालू की दस्तक बनी हुई है। गत दिवस एक बार फिर यहां भालू का मूवमेंट सामने आया। इसके चलते ग्रामीणों में खुद की और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। गांव में पांच दिन पहले भालू के हमले में युवक घायल हो गया था। इसके बाद वन विभाग ने गांव के पास ही दो पिंजरे लगाए। इन पिंजरे में भालू नहीं आया, जबकि गांव में ही भालू के पगमार्क मिले हैं। भालू ने सोहन सिंह के बाडे़ में घुसकर पपीते के पेड़ से फल तोड़कर बिखेर दिए। वहीं पांच दिन पूर्व भालू ने बीरम सिंह (45) पर हमला कर दिया। उन्हें उपचार के लिए अजमेर अस्पताल ले जाया गया।
बड़ी खबरेंView All
ब्यावर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग