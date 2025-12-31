Bear Attack : खेत की रखवाली कर रहे किसान पर तीन भालुओं ने किया हमला, गंभीर हालत में अजमेर रेफर

जवाजा क्षेत्र के ग्राम पुनेरा में भी भालू की दस्तक बनी हुई है। गत दिवस एक बार फिर यहां भालू का मूवमेंट सामने आया। इसके चलते ग्रामीणों में खुद की और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। गांव में पांच दिन पहले भालू के हमले में युवक घायल हो गया था। इसके बाद वन विभाग ने गांव के पास ही दो पिंजरे लगाए। इन पिंजरे में भालू नहीं आया, जबकि गांव में ही भालू के पगमार्क मिले हैं। भालू ने सोहन सिंह के बाडे़ में घुसकर पपीते के पेड़ से फल तोड़कर बिखेर दिए। वहीं पांच दिन पूर्व भालू ने बीरम सिंह (45) पर हमला कर दिया। उन्हें उपचार के लिए अजमेर अस्पताल ले जाया गया।