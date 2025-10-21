Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान में पूर्व आर्मी जवान पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी के पैसों से बना आलीशान मकान फ्रीज, गर्लफ्रेंड संग दिल्ली में पकड़ा गया

Balotra News: बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर सेना जवान गोरधनराम उर्फ गोधुराम की अवैध संपत्ति फ्रीज की। आरोपी ने नशे के कारोबार से अर्जित धन से गांव दरगुंडा में आलीशान मकान बनाया था।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Ex-Army jawan Gordhanram

गोरधनराम और उसकी गर्लफ्रेंड (फोटो-एक्स)

Balotra News: बालोतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में सिणधरी थाना क्षेत्र के दरगुंडा गांव निवासी सेना के जवान रहे गोरधनराम उर्फ गोधुराम की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया।


बता दें कि कार्रवाई सिवाना डीएसपी नीरज शर्मा और सिणधरी थानाधिकारी की मौजूदगी में की गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से अपने गांव में आलीशान मकान बनाया था।


तस्करों की संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया गया


पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर जिलेभर में ऐसे तस्करों की संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया जा रहा था, जो लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय हैं। इसी क्रम में गोरधनराम की संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड एकत्रित कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस नई दिल्ली को भेजा गया। वहां से दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसकी अवैध संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी हुए।


गांव में एक भव्य मकान बनवाया


डीएसपी शर्मा ने बताया कि गोरधनराम ने नशे के कारोबार से कमाए काले धन को वैध दिखाने के लिए अपने गांव में एक भव्य मकान बनवाया था। आदेश मिलने के बाद सोमवार को पुलिस टीम ने मकान को फ्रीज कर कब्जे में ले लिया। आरोपी को तीन महीने पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।


मणिपुर से अफीम की सप्लाई


सात जुलाई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने कालिंदी कुंज इलाके में चेकिंग के दौरान एक क्रेटा कार से अफीम के पैकेट बरामद किए थे। कार में सेना का कॉन्स्टेबल गोरधनराम, उसकी गर्लफ्रेंड देवी और साथी पीराराम मौजूद थे।


तलाशी में एक पिस्टल भी मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह मणिपुर से अफीम की सप्लाई कर राजस्थान तक नेटवर्क चला रहा था। पुलिस अब उसकी अन्य संपत्तियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

Published on:

21 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में पूर्व आर्मी जवान पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी के पैसों से बना आलीशान मकान फ्रीज, गर्लफ्रेंड संग दिल्ली में पकड़ा गया

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

