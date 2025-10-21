राजस्थान में पूर्व आर्मी जवान पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी के पैसों से बना आलीशान मकान फ्रीज, गर्लफ्रेंड संग दिल्ली में पकड़ा गया



पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर जिलेभर में ऐसे तस्करों की संपत्तियों का ब्योरा तैयार किया जा रहा था, जो लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय हैं। इसी क्रम में गोरधनराम की संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड एकत्रित कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस नई दिल्ली को भेजा गया। वहां से दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसकी अवैध संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी हुए।