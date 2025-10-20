नागौर के मांगलोद गांव में सरपंच की बहू ने की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप



परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने सविता की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने पति नितिन, सास लक्ष्मी देवी और ससुर महिपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रोल थानाधिकारी मीणा ने बताया कि पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।