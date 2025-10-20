Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर के मांगलोद गांव में सरपंच की बहू ने की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

नागौर जिले के रोल थाना क्षेत्र में एक महिला ने आत्महत्या कर लिया। महिला का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read

नागौर

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Sarpanch Bahu committed suicide

मृतका सविता (फोटो- पत्रिका)

रोल (नागौर): रोल थाना क्षेत्र के मांगलोद गांव में रविवार को एक विवाहिता का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। मृतका की पहचान सविता के रूप में हुई, जो सरपंच महिपाल थालौड़ की बहू थी। सविता की शादी करीब एक साल पहले हुई थी।


बता दें कि घटना की सूचना पर रोल थानाधिकारी राधाकिशन मीणा, जायल सीओ खेमाराम बिजारणिया और एसडीएम रजत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को जायल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, बाद में पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की गई।


प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। हालांकि, पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


मृतका के पिता भंवरलाल ने रिपोर्ट में बताया कि विवाह के बाद से ही सविता को उसका पति नितिन, सास लक्ष्मी देवी और ससुर महिपाल दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। सविता ने कई बार अपने मायके फोन कर बताया था कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और मानसिक रूप से परेशान करते हैं।


परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने सविता की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने पति नितिन, सास लक्ष्मी देवी और ससुर महिपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रोल थानाधिकारी मीणा ने बताया कि पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।


सूत्रों के मुताबिक, सरपंच के पुत्र और उसकी पत्नी के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे। इस कारण से यह मामला हुआ है। बीते कई महीने से सविता और नितिन पति-पत्नी की तरह नहीं रह रहे थे।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे तालाब, कुएं और आगोर स्थल
जैसलमेर
Jaisalmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर के मांगलोद गांव में सरपंच की बहू ने की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nagaur patrika…सूफ़ी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी 774वां उर्स 20 से, तैयारियां शुरू, रंगीन झालरों से सजेगी दरगाह

नागौर

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की नींव हो रही कमजोर, पांच साल में 40 हजार विद्यार्थी कम हुए

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेघवालों की ढाणी मकड़ी नागौर।
नागौर

दीपावली से पहले डिस्कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन, 105 दिन चलाया जनरेटर

नागौर

RAS Result 2023: SI भर्ती टॉपर रिछपाल गोदारा ने हासिल की 12वीं रैंक, छोटे से गांव की सरोज भी पटवारी से बनी RAS

रिछपाल गोदारा और सरोज चोयल
नागौर

एक साल पहले तैयार करना था 190 बेड का अस्पताल भवन, आज भी अधूरा

जेएलएन अस्पताल में 190 बेड का अस्पताल भवन
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.