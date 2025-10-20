Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे तालाब, कुएं और आगोर स्थल

जैसलमेर जिला प्रशासन और ओरण संघर्ष समिति के मध्य बैठक हुई। बैठक में पारंपरिक लोक धरोहरों ओरण, गोचर, तालाब, कुएं, आगोर, खडीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने पर सहमति बनी।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Jaisalmer

ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: दिवाली के अवसर पर जिला प्रशासन और ओरण संघर्ष समिति के मध्य हुई बैठक में जिले की पारंपरिक लोक धरोहरों ओरण, गोचर, तालाब, कुएं, आगोर, खडीन और अन्य सार्वजनिक स्थलों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने पर सहमति बनी।


बैठक में निर्णय हुआ कि तहसील, उपखंड और जिला स्तर पर लंबित ओरण प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही गोचर भूमि को नियमानुसार तथा नोमर्स के अनुसार दर्ज करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। प्रशासन ने जिले के सभी रास्तों, नदी-नालों, तालाबों, आगोरों, पाछोरों, स्मारकों, खडीनों, कुओं और श्मशान भूमियों का सर्वे करवाने का निर्णय लिया।


सर्वे रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, ताकि इन परंपरागत धरोहरों का संरक्षण और अभिलेखीकरण सुनिश्चित हो सके। जिन क्षेत्रों में सोलर और सीमेंट उद्योग के लिए भूमि प्रस्तावित है। वहां ओरण, गोचर, तालाब, कुएं और आगोर भूमि के सर्वे कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।


सर्वे प्रक्रिया में स्थानीय ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि ग्राम स्तर पर संरक्षण की पहल मजबूत बने। जिला प्रशासन ने 24 सितंबर के आदेश की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्राप्त करने तथा ओरण प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजकर अभिलेखों में दर्ज कराना सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। सहमति बनने के साथ ही कलेक्ट्रेट के आगे दिया जा रहा धरना व आंदोलन भी समाप्त हो गया।


बैठक में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रोहित वर्मा, हाथी सिंह मुलाना, समाजसेवी दलपत हिंगडा, सुमेर सिंह सांवता, सुरेंद्र सिंह भाटी और आईदान सिंह भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत
जोधपुर
Jaisalmer Bus Fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे तालाब, कुएं और आगोर स्थल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर के ब्रह्माणी मंदिर में बड़ी चोरी, दिवाली की रात चोर ले उड़े 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां

Jaisalmer News
जैसलमेर

पटाखों की खरीद पर भी वीडियो-रील्स का असर, 162 अस्थायी दुकानों पर आतिशबाजी की बिक्री

जैसलमेर

दीपावली पर बहियों की परंपरा, व्यापार में माना जाता है शुभ

जैसलमेर

दीयों से जगमगाए घर-आंगन: सुनहरी आभा में नहाई स्वर्णनगरी, दिवाली से पहले उमड़ा उल्लास

जैसलमेर

बढ़ रही बीमारी, परिजन भी हो रहे संक्रमित…कचरे व गंदगी के ढेर, दीवारों पर जमे जाले

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.