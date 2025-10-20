जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि संरक्षण पर बनी सहमति, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे तालाब, कुएं और आगोर स्थल



सर्वे प्रक्रिया में स्थानीय ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि ग्राम स्तर पर संरक्षण की पहल मजबूत बने। जिला प्रशासन ने 24 सितंबर के आदेश की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्राप्त करने तथा ओरण प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजकर अभिलेखों में दर्ज कराना सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। सहमति बनने के साथ ही कलेक्ट्रेट के आगे दिया जा रहा धरना व आंदोलन भी समाप्त हो गया।