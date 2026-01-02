2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

तनोट के माहौल में गूंजा ‘..कि घर कब आओगे ‘

जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार शाम को भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म बॉर्डर-2 का मुख्य गीत घर कब आओगे को लॉन्च किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 02, 2026

जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार शाम को भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म बॉर्डर-2 का मुख्य गीत घर कब आओगे को लॉन्च किया गया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों के साथ उनके परिवारजनों और अन्य लोगों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल सहित वरुण धवन, अहान शेट्टी, निधि दत्ता, गायक सोनू निगम, निर्माता भूषण कुमार, संगीत निर्देशक मिथुन और गीतकार मनोज मुंतशिर और अन्य लोग उपस्थित थे। विश्वप्रसिद्ध तनोट माता मंदिर स्थल पर एम्पीथिएटर में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देस की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में फिल्म का गीत 'घर कब आओगे' भी दिखाया गया, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इससे पहले फिल्म के कलाकार और निर्माण टीम से जुड़े अन्य लोग जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। बड़ी संख्या में वहां उपस्थित लोगों ने उनकी फोटोग्राफी की और वीडियो बनाए।

पूर्व में भी सनी आए थे तनोट मंदिर

गौरतलब है कि सिने अभिनेता सनी देओल गत वर्ष अप्रैल माह में अपनी फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान तनोट माता मंदिर आए थे। यहां उन्होंने फिल्म की कामयाबी के लिए प्रार्थना की थी और सीसुब जवानों के जवानों के साथ गदर के गानों पर नृत्य किया और उनके साथ लंगर में खाना खाया था। गौरतलब है कि सनी देओल ने अपने समय में सुपरहिट साबित हुई बॉर्डर फिल्म में जैसलमेर जिले में लोंगेवाला में 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़े गए ऐतिहासिक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले मेजर कुलदीपसिंह की यादगार भूमिका निभाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / तनोट के माहौल में गूंजा ‘..कि घर कब आओगे ‘

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनआरसीसी विशेषज्ञ टीम जैसलमेर पहुंची, ऊंटों की बीमारी की पहचान व उपचार शुरू

जैसलमेर

फतेहगढ़: हैंडलूम में भीषण आग, मची अफरा-तफरी..शॉर्ट सर्किट से फैलने का जताया जा रहा अंदेशा

जैसलमेर

शीतलहर की चपेट में जैसलमेर, इस सीजन का न्यूनतम पारा 7.7 डिग्री

जैसलमेर

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्ती, क्रेन से उठा रहे वाहन

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में ऐसा रहा साल का पहला दिन- उत्साह, सुकून और उम्मीद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.