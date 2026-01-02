तनोट के माहौल में गूंजा ‘..कि घर कब आओगे ‘

जैसलमेर के सीमावर्ती तनोट में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार शाम को भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म बॉर्डर-2 का मुख्य गीत घर कब आओगे को लॉन्च किया गया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों के साथ उनके परिवारजनों और अन्य लोगों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल सहित वरुण धवन, अहान शेट्टी, निधि दत्ता, गायक सोनू निगम, निर्माता भूषण कुमार, संगीत निर्देशक मिथुन और गीतकार मनोज मुंतशिर और अन्य लोग उपस्थित थे। विश्वप्रसिद्ध तनोट माता मंदिर स्थल पर एम्पीथिएटर में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देस की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में फिल्म का गीत 'घर कब आओगे' भी दिखाया गया, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इससे पहले फिल्म के कलाकार और निर्माण टीम से जुड़े अन्य लोग जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट पहुंचे। बड़ी संख्या में वहां उपस्थित लोगों ने उनकी फोटोग्राफी की और वीडियो बनाए।