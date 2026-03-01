स्वर्णनगरी में दशा माता व्रत में उमड़ी आस्था, की विधि-विधान पूजा-अर्चना

मरुधरा में शुक्रवार को महिलाओं ने श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दशा माता पूजन व्रत मनाया। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू हो गईं। महिलाओं ने स्नान के बाद घरों की साफ-सफाई कर आंगन में गोबर और मिट्टी से चौक बनाकर दशा माता का प्रतीक स्थापित किया और विधिवत पूजा-अर्चना की।पूजन के दौरान महिलाओं ने कच्चे सूत का धागा लेकर उसमें दस गांठें बांधीं और हल्दी, कुमकुम, अक्षत व पुष्प अर्पित कर माता का स्मरण किया। इस अवसर पर दशा माता की कथा सुनी गई और परिवार की खुशहाली, संतानों के मंगल तथा घर में सुख-शांति बनी रहने की कामना की गई।