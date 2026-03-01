प्रोजेक्ट गोडावण में बड़ी सफलता, गूंजी दो नए चूजों की किलकारी

राजस्थान के राज्य पक्षी और दुनिया के सबसे लुप्तप्राय पक्षियों में शुमार गोडावण के संरक्षण की दिशा में दो कदम और बढ़ाए गए हैं। जैसलमेर जिले में प्रोजेक्ट जीआइबी के तहत संचालित गोडावण ब्रीडिंग सेंटरों में दो नए चूजों ने जन्म लिया है। इसके साथ जिले में संचालित सम व सुदासरी स्थित सेंटरों में गोडावणों की कुल संख्या 70 तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट गोडावण ने अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही यह बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की पीठ थपथपाई है। उन्होंने एक्स पर लिखे संदेश में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण-संवेदनशील नेतृत्व की जीत बताया है। इस बार की सफलता इसलिए खास है क्योंकि इन दो चूजों में से एक का जन्म प्राकृतिक मिलाप से हुआ है, जबकि दूसरे का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक के जरिए हुआ है।