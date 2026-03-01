जैसलमेर: गर्मी का असर तेज, तापमान गिरा.. फिर भी दिन में धूप तेज

सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि दोपहर में तेज धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई। कई लोग गर्मी से बचने के लिए सिर पर कपड़ा या टोपी का उपयोग करते दिखाई दिए। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च माह के दूसरे पखवाड़े में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और आने वाले दिनों में गर्मी का प्रभाव और तेज हो सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय धूप से बचाव के उपाय करने की सलाह दी जा रही है। मरुक्षेत्र में तापमान के उतार-चढ़ाव के बीच मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई संभावना नहीं है।