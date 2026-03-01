महिला स्कूटी रैली से जैसलमेर में गूंजा नशामुक्ति का सशक्त संदेश

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश की जन्मशती के अवसर पर जैसलमेर में नशामुक्ति जन-जागरण को लेकर महिला स्कूटी रैली और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के प्रति चेतना जागृत करना और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। सीएमएचओ कार्यालय परिसर से प्रारंभ हुई रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं स्कूटी पर सवार होकर शामिल हुईं। सबसे आगे स्कूटी पर सवार महिलाओं ने रैली का नेतृत्व किया, जबकि उनके पीछे प्रतिभागी नशामुक्ति से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां लेकर जागरूकता नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जनजागरण का संदेश देती रही। रैली डेडानसर मार्ग, गीता आश्रम चौराहा, हनुमान चौराहा और गफूर भट्टा क्षेत्र से होकर गुजरी तथा अंत में पुन: सीएमएचओ कार्यालय परिसर पहुंचकर सम्पन्न हुई।