13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

महिला स्कूटी रैली से जैसलमेर में गूंजा नशामुक्ति का सशक्त संदेश

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश की जन्मशती के अवसर पर जैसलमेर में नशामुक्ति जन-जागरण को लेकर महिला स्कूटी रैली और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Mar 13, 2026

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश की जन्मशती के अवसर पर जैसलमेर में नशामुक्ति जन-जागरण को लेकर महिला स्कूटी रैली और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के प्रति चेतना जागृत करना और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। सीएमएचओ कार्यालय परिसर से प्रारंभ हुई रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं स्कूटी पर सवार होकर शामिल हुईं। सबसे आगे स्कूटी पर सवार महिलाओं ने रैली का नेतृत्व किया, जबकि उनके पीछे प्रतिभागी नशामुक्ति से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां लेकर जागरूकता नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जनजागरण का संदेश देती रही। रैली डेडानसर मार्ग, गीता आश्रम चौराहा, हनुमान चौराहा और गफूर भट्टा क्षेत्र से होकर गुजरी तथा अंत में पुन: सीएमएचओ कार्यालय परिसर पहुंचकर सम्पन्न हुई।

नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो…

इस दौरान नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ समाज, नशा मुक्त समाज… जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कुमार पालीवाल ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार और समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशामुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है।

नशे से दूर रहकर युवा जीवन को दें सकारात्मक

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के अभियान निरंतर चलाए जाने चाहिए, जिससे नई पीढ़ी में स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक उमेश आचार्य, एएनएम टीचिंग कॉलेज के प्राचार्य लोकेश कुमार डिग्रवाल और एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र की वार्डन पूजा कुमारी उपस्थित रहे। आयोजन में सुखदेव शर्मा, पंकज आचार्य, सुधांशु कल्ला, विश्वजीत व्यास, महेन्द्र कुमार भोपत, यशवंत व्यास और विपिन जगाणी सहित कई लोगों ने सहयोग दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / महिला स्कूटी रैली से जैसलमेर में गूंजा नशामुक्ति का सशक्त संदेश

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर: गर्मी का असर तेज, तापमान गिरा.. फिर भी दिन में धूप तेज

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में दशा माता व्रत में उमड़ी आस्था, की विधि-विधान पूजा-अर्चना

जैसलमेर

प्रोजेक्ट गोडावण में बड़ी सफलता, गूंजी दो नए चूजों की किलकारी

जैसलमेर

युवती ने खुदकुशी की, महीने भर बाद होनी थी शादी

जैसलमेर

अहमदाबाद जा रही बस बनी आग का गोला, एक की मौत, 9 जने झुलसे

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.