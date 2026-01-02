इधर गंदगी, उधर बदहाली: टूटी सड़क भी बनी समस्या..जिम्मेदार अब तक अनजान

यहां बड़ी संख्या में दुकानें, ब्रेकरी व फास्ट फूड की दुकानें भी है। कस्बे के प्रसिद्ध जैन मंदिर के लिए भी यही रास्ता जाता है। यहां एक विद्यालय व संत गजानन महाराज का मंदिर भी स्थित है। साथ ही भास्कर मोहल्ला, सेवगों की गली, चौधरियों की गली, घोसियों का चौक, सावणों की गली, सूरजप्रोल, सदर बाजार, सावों का बास जाने वाले लोग भी यहीं से आवागमन करते है। ऐसे में यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही रहती है। आडा बाजार में वर्षों पूर्व निर्मित नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। विद्यालय व फास्ट फूड की दुकानों के पास नालियों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गंदा पानी व कीचड़ सडक़ पर बह रहा है। कीचड़ के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आए दिन राहगीर व विद्यार्थी रपटकर नीचे गिर रहे है। जिससे उन्हें चोटें लगने का खतरा बढ़ गया है। जबकि नगरपालिका की ओर से यहां नालियों का निर्माण करवाने व गंदे पानी की निकासी को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।