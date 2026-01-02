…तो क्या ऐसे माहौल में होगा मरु महोत्सव का आगाज

कस्बे में मरु-महोत्सव के आगाज पर शोभायात्रा का आयोजन होता है, जो सालमसागर तालाब से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पहुंचती है। यहां मुख्य कार्यक्रम और रात में सेलिब्रिटी नाइट का आयोजन किया जाएगा। फोर्ट रोड की सडक़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में है। यहां डामर उखड़ चुका है और गहरे गड्ढ़े हो गए है। ऐसे में आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही हादसे का भी भय बना हुआ है, जिनकी मरम्मत करवाने को लेकर जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।