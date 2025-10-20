Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत

Jaisalmer Bus Accident: जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। 85 प्रतिशत तक झुलसी इमामत ने भी दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Oct 20, 2025

Jaisalmer Bus Fire

जैसलमेर हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त बस। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। 85 प्रतिशत तक झुलसी इमामत ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है।

इमामत कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। वे हादसे में गंभीर रूप से घायल पीर मोहम्मद की पत्नी थीं। हादसे की शिकार इमामत को सबसे पहले अस्पताल लाया गया था। 85 प्रतिशत तक जलने के कारण शुरू से ही जान का खतरा बना हुआ था। देर रात इमामत ने अंतिम सांस ली।

दो घायल वेंटिलेटर पर

महिला की मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ओर गंभीर घायल पति पीर मोहम्मद को उपचार के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया है।

हादसे में अब तक 25 की मौत

जैसलमेर बस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, 6 अन्य ने अब तक अस्पताल में दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि अभी दो घायल वेंटिलेटर पर है। 6 घायलों का डॉक्टर और नर्सिंग की स्पेशल टीम के निगरानी में उपचार चल रहा है।

जैसलमेर बस हादसा : धधकती आग में कंडक्टर ने दिखाई बहादुरी, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा, घायल हालत में बचा ली कई जिंदगियां
जैसलमेर
Bus fire hero

Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

