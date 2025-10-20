Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत

जैसलमेर हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त बस। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। 85 प्रतिशत तक झुलसी इमामत ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है।
इमामत कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। वे हादसे में गंभीर रूप से घायल पीर मोहम्मद की पत्नी थीं। हादसे की शिकार इमामत को सबसे पहले अस्पताल लाया गया था। 85 प्रतिशत तक जलने के कारण शुरू से ही जान का खतरा बना हुआ था। देर रात इमामत ने अंतिम सांस ली।
महिला की मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक ओर गंभीर घायल पति पीर मोहम्मद को उपचार के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया है।
जैसलमेर बस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, 6 अन्य ने अब तक अस्पताल में दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि अभी दो घायल वेंटिलेटर पर है। 6 घायलों का डॉक्टर और नर्सिंग की स्पेशल टीम के निगरानी में उपचार चल रहा है।
