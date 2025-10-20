Jaisalmer Bus Fire: जिसे सबसे पहले अस्पताल में कराया भर्ती, वो भी हारी जिंदगी की जंग; अब तक 25 की मौत

जैसलमेर बस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, 6 अन्य ने अब तक अस्पताल में दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि अभी दो घायल वेंटिलेटर पर है। 6 घायलों का डॉक्टर और नर्सिंग की स्पेशल टीम के निगरानी में उपचार चल रहा है।