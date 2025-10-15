जैसलमेर बस हादसा : धधकती आग में कंडक्टर ने दिखाई बहादुरी, घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचा, घायल हालत में बचा ली कई जिंदगियां

बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। आग कैसे लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि बैट्री के अंदर शार्ट-सर्किट हुई। आग पहले बस के पिछले हिस्से से लगी और तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की। पास में आर्मी एरिया होने की वजह से आर्मी के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी बचाव में मदद की।