31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

स्वर्णनगरी से लेकर सम के रेतीले धोरों तक नववर्ष- 2026 का स्वागत बुधवार रात को उत्साह, उल्लास व उमंग के साथ किया गया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 31, 2025

स्वर्णनगरी से लेकर सम के रेतीले धोरों तक नववर्ष- 2026 का स्वागत बुधवार रात को उत्साह, उल्लास व उमंग के साथ किया गया। सर्द हवाओं से घिरे मरु अंचल में जैसे ही घड़ी में रात के बारह बजे पूरा इलाका रोशनी, संगीत और आतिशबाजी की गूंज से सराबोर हो गया। शहर के होटल, रिसोट्स और डेजर्ट कैंप उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। रात ठीक बारह बजते ही केक काटे गए और आसमान रंग-बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। चारों ओर खुशी का शोर, तालियों की गूंज और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सैलानियों ने एक-दूसरे को गले लगाकर, हाथ मिलाकर और मोबाइल व सोशल मीडिया के जरिए नववर्ष की शुभकामनाएं साझा कीं।

देश के कोने-कोने से आए मेहमान

देश के कोने-कोने से और सात समंदर पार से पहुंचे पर्यटकों के चेहरों पर नए साल की खुशी साफ झलक रही थी। इस जश्न को खास बनाने में लोक संस्कृति की भूमिका प्रमुख रही। चकरी, घूमर, कालबेलिया और भवई नृत्यों ने मरुभूमि की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत कर दिया। लोक धुनों के बाद डीजे पर गूंजते बॉलीवुड गीतों ने माहौल को आधुनिक रंग दिया। मंच पर कलाकारों के साथ पर्यटक भी ताल से ताल मिलाते हुए देर रात तक थिरकते रहे।

जश्न के बीच स्वाद का उत्सव भी देखने को मिला। रोशनी से सजे डांस फ्लोर और गूंजते संगीत के साथ परोसे गए जायकेदार व्यंजनों ने माहौल को और यादगार बना दिया। शहर के सितारा होटलों से लेकर सम और खुहड़ी के रिसोट्स तक विशेष भोजन व्यवस्था की गई। राजस्थानी स्वाद में बाजरी के सोगरे और कैर-सांगरी के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन शामिल रहे। वहीं इटालियन, कांटिनेंटल, फ्रेंच और मंचूरियन जैसे विदेशी व्यंजनों ने सैलानियों को खास अनुभव दिया। नववर्ष के अवसर पर जैसलमेर में हर दिशा में सैलानियों की मौजूदगी दिखी। शहर के प्रवेश मार्गों पर चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर और प्रमुख बाजारों में दिनभर रौनक बनी रही। रात के समय जैसलमेर-सम मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ा, जिसे नियंत्रित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए और सुरक्षा जांच भी की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 11:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उम्मीदें 2026 : जो बदलेंगी जैसलमेर की तस्वीर और संवारेगी तकदीर

जैसलमेर

जैसलमेर: मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को रक्त से लिखे पोस्टकार्ड

जैसलमेर

वर्ष के अंतिम दिन व्यवस्था में ‘ फॉल्ट’, दिन भर विद्युत व्यवधान ने किया हैरान-परेशान

जैसलमेर

नेशनल तनोट लोंगेवाला डेजर्ट साइकिलिंग दल रवाना, सैन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी

जैसलमेर

आशापुरा मंदिर में पूर्णाहुति के साथ शतचंडी महायज्ञ का समापन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.