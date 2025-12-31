नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

जश्न के बीच स्वाद का उत्सव भी देखने को मिला। रोशनी से सजे डांस फ्लोर और गूंजते संगीत के साथ परोसे गए जायकेदार व्यंजनों ने माहौल को और यादगार बना दिया। शहर के सितारा होटलों से लेकर सम और खुहड़ी के रिसोट्स तक विशेष भोजन व्यवस्था की गई। राजस्थानी स्वाद में बाजरी के सोगरे और कैर-सांगरी के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन शामिल रहे। वहीं इटालियन, कांटिनेंटल, फ्रेंच और मंचूरियन जैसे विदेशी व्यंजनों ने सैलानियों को खास अनुभव दिया। नववर्ष के अवसर पर जैसलमेर में हर दिशा में सैलानियों की मौजूदगी दिखी। शहर के प्रवेश मार्गों पर चारपहिया वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर और प्रमुख बाजारों में दिनभर रौनक बनी रही। रात के समय जैसलमेर-सम मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ा, जिसे नियंत्रित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए और सुरक्षा जांच भी की गई।