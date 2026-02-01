निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल से बसों के थमे पहिये, यात्री हुए परेशान

कई यात्रियों को निजी वाहनों, टैक्सी और जीप का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें अतिरिक्त किराया भी चुकाना पड़ा। निजी बस ऑपरेटर अशोक तंवर ने बताया कि जैसलमेर से संचालित सभी निजी बसें मंगलवार को नहीं चली। ग्रामीण रूट की बसों के ऑपरेटर्स ने भी हड़ताल में भागीदारी निभाई है। गौरतलब है कि बस ऑपरेटर्स यूनियन की ओर से आरसी सस्पेंड न करने, गलत चालान नहीं बनाए जाने, पुरानी गाडिय़ों पर धारा 153 (ओवरलोडिंग या सेफ्टी नियमों का उल्लंघन) नहीं लगाने, सवारियों से भरी बसों को रास्ते में खाली नहीं करवाने व बसों और टैक्सियों में पुन: लगेज कैरियर लगाने की अनुमति दिलाए जाने की मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की गई है।