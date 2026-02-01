वायुशक्ति-2026 से पहले जैसलमेर की सूरत संवारे जाने की कवायद जोरों पर

वायु शक्ति-2026 के दौरान देश के शीर्ष नेतृत्व और रक्षा क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जानकारी के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, हेलीपेड, सडक़ों और आयोजन स्थल के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। पुलिस और अद्र्धसैनिक बलों के साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। शहर में जगह-जगह ट्रैफिक रूट का निर्धारण और पार्किंग स्थलों का चयन किया जा रहा है। संभावित वीवीआइपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए रूट चार्ट तैयार किया गया है, ताकि उनके आवागमन के समय किसी तरह की यातायात बाधा सामने नहीं आए।