गीता आश्रम मुख्य मार्ग पर गटर ओवरफ्लो, आवागमन बाधित

क्षेत्रवासियों ने बताया कि मुख्य मार्ग होने के कारण यहां दिनभर यातायात का दबाव रहता है। गटर ओवरफ्लो होने से जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने नगरपरिषद से सीवर व्यवस्था की नियमित सफाई और स्थायी समाधान कराने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और मुख्य मार्ग पर सुचारु यातायात सुनिश्चित हो सके।