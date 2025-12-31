उम्मीदें 2026 : जो बदलेंगी जैसलमेर की तस्वीर और संवारेगी तकदीर

सरहदी जैसलमेर में रामगढ़ बाइपास मार्ग पर मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया गया है। सत्र 2025-26 से कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश दे दिए गए हैं। 325 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है। कॉलेज का आवश्यक शैक्षणिक ब्लॉक लगभग तैयार है। पहले चरण में 47,975 वर्गमीटर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जबकि 345 बेड की क्षमता वाला नया जिला अस्पताल 35,419 वर्गमीटर क्षेत्र में बन रहा है। अस्पताल में ओपीडी, आपातकालीन वार्ड, आईसीयू, ओटी कॉम्पलेक्स, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। यह कार्य इस वर्ष के मध्य तक पूर्ण होने की उम्मीद है।