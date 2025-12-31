जैसलमेर: मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को रक्त से लिखे पोस्टकार्ड

उन्होंने आगामी नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती को पुरानी भर्तियों की तर्ज पर बोनस और मेरिट के आधार पर करवाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 12,000 नर्सिंग ऑफिसर और 5,000 एएनएम पदों पर नई विज्ञप्ति जारी की जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिलने से उन संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा जो पिछले कई सालों से सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। नर्सिंग यूनियन ने वर्तमान में चल रही ठेका प्रथा को उनके हितों पर कुठाराघात बताया। इसमें युवाओं को बहुत कम वेतन देकर उनका शोषण किया जाता है। नर्सेज ने प्रदर्शन के दौरान राजस्थान सरकार को संविदा कर्मियों को नियमित करने के अपने वादे की याद दिलाई। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों पर जल्द ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए मजबूर होंगे।