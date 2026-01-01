1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जैसलमेर

सीमा पार कर आए पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीसुब ने पकड़ा

जैसलमेर-फलौदी के सीमा सुरक्षा बल के नाचना-नोख सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल की 72 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर आने पर पकड़ा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Jan 01, 2026

जैसलमेर-फलौदी के सीमा सुरक्षा बल के नाचना-नोख सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल की 72 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर आने पर पकड़ा है। घटना बुधवार देर शाम की है। पकड़े गए 35 वर्षीय व्यक्ति का नाम इशरत पुत्र राणा मोहम्मद असलम है।

वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी बताया जाता है। गौरतलब है कि सरगोधा में पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा ठिकाना है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से आया व्यक्ति गत बुधवार देर शाम को बॉर्डर पार कर आते समय पकड़ा गया। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ के दौरान वह अपने बयान बार-बार पलट रहा था। सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान उसके पास से कोई हथियार, नक्शा, दस्तावेज या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार अस्थिर नजर आया।

घुसपैठिए का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है ताकि उसकी मानसिक स्थिति की पुष्टि हो सके। फिलहाल उससे संयुक्त पूछताछ की जा रही है, जिसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों अधिकारी भी शामिल हैं। विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह किस उद्देश्य से सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था।

Updated on:

01 Jan 2026 08:15 pm

Published on:

01 Jan 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सीमा पार कर आए पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीसुब ने पकड़ा

