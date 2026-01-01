सीमा पार कर आए पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीसुब ने पकड़ा

वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी बताया जाता है। गौरतलब है कि सरगोधा में पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा ठिकाना है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान से आया व्यक्ति गत बुधवार देर शाम को बॉर्डर पार कर आते समय पकड़ा गया। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ के दौरान वह अपने बयान बार-बार पलट रहा था। सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान उसके पास से कोई हथियार, नक्शा, दस्तावेज या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार अस्थिर नजर आया।