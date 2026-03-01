गैस सिलेंडर की किल्लत गहराई, घरेलू उपभोक्ता भी होने लगे परेशान

कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक का प्रत्यक्ष असर शहर के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर नजर आने लगा है। कई रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया कि नियमित सप्लाई नहीं मिलने से रसोई संचालन में मुश्किलें आ रही हैं। रेस्टोरेंट संचालक नितिन शर्मा ने बताया कि लकडिय़ां व कोयले का अधिकतम उपयोग कर फिलहाल काम चलाया जा रहा है। साथ ही हेवी इंडक्शन चूल्हों का ऑर्डर दिया गया है। एक अन्य रेस्टोरेंट संचालक लखसिंह राजपुरोहित ने बताया कि लकड़ी व अन्य साधनों का सहारा लेकर जैसे-तैसे वर्तमान में काम चलाया जा रहा है। यही स्थितियां आगे भी रही तो रेस्टोरेंट का मीनू कम किया जाएगा। कारोबारियों का कहना है कि यदि जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो इसका असर कारोबार और ग्राहकों की सेवा दोनों पर पड़ सकता है।