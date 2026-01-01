1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर: BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा, कोहरे का फायदा उठाकर घुसा

जैसलमेर जिले के नाचना सेक्टर में बीएसएफ ने कोहरे के बीच भारत-पाक सीमा पार कर घुसे पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। मेडिकल जांच और संयुक्त पूछताछ के बाद उसे पुलिस को सौंपा जाएगा।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Jan 01, 2026

Jaisalmer India-Pakistan border BSF

BSF ने पकड़ा पाकिस्तानी घुसपैठिया (पत्रिका फाइल फोटो)

जैसलमेर: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान के जैसलमेर जिले से सटी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता एक बार फिर काम आई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने नाचना सेक्टर में कोहरे के बीच सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है।

बता दें कि घटना बुधवार शाम की है। जब इलाके में नियमित गश्त चल रही थी और बॉर्डर पर पहले से ही हाईअलर्ट घोषित था। बीएसएफ की 72वीं बटालियन के जवान नाचना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान शाम ढलने के साथ हल्का कोहरा फैलने लगा। कम विजिबिलिटी के बीच संतरी की नजर सीमा पार से भारतीय इलाके की ओर बढ़ते एक व्यक्ति पर पड़ी।

संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और जवानों ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही वह व्यक्ति तारबंदी के पास भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, बीएसएफ जवानों ने उसे दबोच लिया। सामने हथियारबंद जवानों को देखकर वह घबरा गया और भागने का प्रयास नहीं कर सका।

पूछताछ में क्या बताया

पकड़े गए व्यक्ति को तत्काल नजदीकी बॉर्डर आउट पोस्ट लाया गया, जहां प्राथमिक पूछताछ की गई। पूछताछ में उसकी पहचान इशरत (35) पुत्र राणा मोहम्मद असलम के रूप में हुई है। उसने खुद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी बताया। प्रारंभिक पूछताछ में वह सहमा हुआ नजर आया और उसके बयान बार-बार बदलते रहे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई।

बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान उसके पास से कोई हथियार, नक्शा, दस्तावेज या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। हालांकि, उसका अस्थिर व्यवहार और लगातार बदलते बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत घुसपैठिए का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि उसकी मानसिक स्थिति की पुष्टि हो सके। इसके साथ ही बीएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम उससे गहन पूछताछ कर रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे नाचना थाना पुलिस को सौंपा जाएगा।

जैसलमेर जिला पहले भी जासूसी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2025 में अब तक जिले में पांच संदिग्ध जासूस पकड़े जा चुके हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी, निजी संस्थानों से जुड़े लोग और स्थानीय निवासी शामिल रहे हैं। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना कर दिया है।

ये भी पढ़ें

नौकर की धमकी- तेरे मालिक को जेल भिजवा देगा, फर्जी FIR-धोखाधड़ी और धमकी मामले में निलंबित RPS अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार
जयपुर
Ritesh Patel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर: BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा, कोहरे का फायदा उठाकर घुसा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

जैसलमेर

उम्मीदें 2026 : जो बदलेंगी जैसलमेर की तस्वीर और संवारेगी तकदीर

जैसलमेर

जैसलमेर: मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को रक्त से लिखे पोस्टकार्ड

जैसलमेर

वर्ष के अंतिम दिन व्यवस्था में ‘ फॉल्ट’, दिन भर विद्युत व्यवधान ने किया हैरान-परेशान

जैसलमेर

नेशनल तनोट लोंगेवाला डेजर्ट साइकिलिंग दल रवाना, सैन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.