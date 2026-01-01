भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर: BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा, कोहरे का फायदा उठाकर घुसा

बता दें कि घटना बुधवार शाम की है। जब इलाके में नियमित गश्त चल रही थी और बॉर्डर पर पहले से ही हाईअलर्ट घोषित था। बीएसएफ की 72वीं बटालियन के जवान नाचना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान शाम ढलने के साथ हल्का कोहरा फैलने लगा। कम विजिबिलिटी के बीच संतरी की नजर सीमा पार से भारतीय इलाके की ओर बढ़ते एक व्यक्ति पर पड़ी।