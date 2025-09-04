जैसलमेर से बड़ी खबर: भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इलाके में सतर्कता बढ़ाई

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने युवक को सीमावर्ती इलाके में घूमते हुए देखा और उसे हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियां युवक की पहचान करने और सीमा क्षेत्र में उसकी मौजूदगी के कारण का पता लगाने में जुटी हुई हैं।
प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम लालचंद शेख बताया है और कहा कि वह पश्चिम बंगाल के वर्धमान का रहने वाला है। बीएसएफ ने युवक को हिरासत में लेने के बाद आगे की जांच के लिए म्याजलार पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक से गहन पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि युवक यहां कैसे पहुंचा और उसका सीमावर्ती इलाके में घूमने का उद्देश्य क्या था, इसे समझने के लिए पूछताछ की जा रही है। सुरक्षाबलों और पुलिस का दावा है कि फिलहाल युवक किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं देता, लेकिन उसकी हरकतों और आने-जाने के मार्ग का पता लगाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और BSF के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में सहयोग कर रही हैं।
जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इस वर्ष अब तक तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से एक प्रमुख गिरफ्तारी 26 मार्च 2025 को हुई, जब पठान खां को मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के जीरो आरडी स्थित खेत से पकड़ा गया। उस पर आरोप था कि उसने भारतीय सैन्य क्षेत्रों की वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेजी थीं। जांच में पता चला कि उसके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं और वह 2019 में पाकिस्तान गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर ले जाकर गहन पूछताछ की गई।
वहीं, दूसरी गिरफ्तारी 28 मई 2025 को हुई, जब शकूर खान को पूर्व मंत्री के निजी सहायक के रूप में पकड़ा गया। उस पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था। तीसरी गिरफ्तारी 4 अगस्त 2025 को हुई, जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पकड़ा गया। वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और उसने डीआरडीओ और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजी थीं।
हाल ही में, 20 अगस्त 2025 को जीवन खान को जैसलमेर आर्मी एरिया से गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल से पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क की जानकारी मिली, जिससे उसकी जासूसी गतिविधियों का संदेह और बढ़ गया। उसे संयुक्त जांच समिति (JIC) को सौंपा गया है, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं।