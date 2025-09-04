जैसलमेर से बड़ी खबर: भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इलाके में सतर्कता बढ़ाई

जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इस वर्ष अब तक तीन संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से एक प्रमुख गिरफ्तारी 26 मार्च 2025 को हुई, जब पठान खां को मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के जीरो आरडी स्थित खेत से पकड़ा गया। उस पर आरोप था कि उसने भारतीय सैन्य क्षेत्रों की वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेजी थीं। जांच में पता चला कि उसके पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं और वह 2019 में पाकिस्तान गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर ले जाकर गहन पूछताछ की गई।