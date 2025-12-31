सीबीएसई बोर्ड परीक्षा: 3 मार्च को होने वाले पेपर स्थगित, अब 10वीं का पेपर 11 मार्च और 12वीं का 10 अप्रेल को

CBSE Board Exams: The Class 10 exam will now be held on March 11 and the Class 12 exam on April 10.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार आगामी 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर नई तिथियां घोषित की गई हैं।
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बदलाव केवल 3 मार्च को होने वाले विषयों के लिए ही प्रभावी होगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे इस बदलाव की सूचना तत्काल परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं।
हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन पत्र में इसे 'प्रशासनिक कारण' बताया गया है। 12वीं कक्षा के पेपर में एक महीने से ज्यादा का अंतराल आने से छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, वहीं 10वीं के छात्रों को भी एक सप्ताह की राहत मिली है।
कक्षा पुराना शेड्यूल नई तारीख
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग