सीबीएसई बोर्ड परीक्षा: 3 मार्च को होने वाले पेपर स्थगित, अब 10वीं का पेपर 11 मार्च और 12वीं का 10 अप्रेल को

हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन पत्र में इसे 'प्रशासनिक कारण' बताया गया है। 12वीं कक्षा के पेपर में एक महीने से ज्यादा का अंतराल आने से छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, वहीं 10वीं के छात्रों को भी एक सप्ताह की राहत मिली है।