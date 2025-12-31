शिक्षा सत्र के गणित में उलझा छात्र-छात्राओं का भविष्य

विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश को 7 दिन से बढ़ाकर 12 दिन (25 दिसंबर से 5 जनवरी) कर दिया है, लेकिन इसमें भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। पश्चिमी राजस्थान में दिसंबर के मुकाबले जनवरी में सर्दी और मावठ का असर अधिक रहता है। शिक्षा विभाग को मौसम विभाग से समन्वय स्थापित कर छुट्टियों की तिथियां तय करनी चाहिए, ताकि पढ़ाई का नुकसान भी न हो और बच्चों को राहत भी मिले।