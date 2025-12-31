शिक्षक बनने का मौका: प्री-डीएलएड के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

Opportunity to become a teacher: Today is the last day to apply for Pre-D.El.Ed.
राजस्थान के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी प्री-डीएलएड (बीएसटीसी) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। योग्य अभ्यर्थी बुधवार तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।
इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि जो विद्यार्थी वर्तमान में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं या इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे भी 'अपीयरिंग' श्रेणी में इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
अंतिम तिथि के कारण सर्वर पर दबाव बढ़ सकता है, ऐसे में विभाग ने अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें प्रमुख रूप से कक्षा 10 वी की मार्कशीट, कक्षा 12 वी मार्कशीट या प्रवेश पत्र, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक डायरी शामिल है।
प्री-डीएलएड परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश मिलेगा। इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाते हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंक डायरी और मूल दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
