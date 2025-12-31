शिक्षक बनने का मौका: प्री-डीएलएड के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

अंतिम तिथि के कारण सर्वर पर दबाव बढ़ सकता है, ऐसे में विभाग ने अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें प्रमुख रूप से कक्षा 10 वी की मार्कशीट, कक्षा 12 वी मार्कशीट या प्रवेश पत्र, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक डायरी शामिल है।