अलवर में निजी स्कूल में 60 बच्चों के साथ धर्मांतरण की साजिश, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

Alwar Conversion Case: अलवर जिले में एमआईए थाना क्षेत्र के गोलेटा स्थित सैय्यद कॉलोनी में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने यहां दबिश देकर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
बता दें कि गोलेटा में एक निजी स्कूल के पीछे एक मिशनरी में 12 से 15 वर्ष की उम्र के करीब 60 बच्चे मिले। ये बच्चे गुरुग्राम और देश के अन्य कई हिस्सों से पूछताछ में सामने आया कि वहां साल से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस को यहां बाइबिल और ईसाई धर्म की पुस्तकें मिली। पुलिस ने अमृत और सोनू को हिरासत में लिया है।
यहां गरीब तबके के बच्चों और उनके परिजनों का माइंड वॉश करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बच्चों ने बताया कि फादर ने कहा कि श्रीराम, श्री कृष्ण, गुरुनानक देव नकली भगवान हैं। असली भगवान ईसा मसीह हैं। इनकी प्रार्थना से ही हमें स्वर्ग मिलता है।
मिशनरी की दीवारें 15 फीट ऊंची है। जहां किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। दबिश के दौरान अंदर ताला लगा हुआ था। इसे नहीं खोला तो विहिप कार्यकर्ताओं ने पास के मकान की छत से कूदकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर छात्रावास को अपने कब्जे में ले लिया।