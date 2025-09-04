Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में निजी स्कूल में 60 बच्चों के साथ धर्मांतरण की साजिश, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

Alwar Conversion Case: अलवर में गोलेटा सैय्यद कॉलोनी में पुलिस और विश्व हिंदू परिषद की कार्रवाई में अवैध मिशनरी का पर्दाफाश हुआ है। 12-15 वर्ष के करीब 60 बच्चों को धर्मांतरण के लिए रखा गया था। अमृत और सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।

अलवर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Alwar Conversion Case
Alwar Conversion Case (Photo-AI)

Alwar Conversion Case: अलवर जिले में एमआईए थाना क्षेत्र के गोलेटा स्थित सैय्यद कॉलोनी में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने यहां दबिश देकर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।


बता दें कि गोलेटा में एक निजी स्कूल के पीछे एक मिशनरी में 12 से 15 वर्ष की उम्र के करीब 60 बच्चे मिले। ये बच्चे गुरुग्राम और देश के अन्य कई हिस्सों से पूछताछ में सामने आया कि वहां साल से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस को यहां बाइबिल और ईसाई धर्म की पुस्तकें मिली। पुलिस ने अमृत और सोनू को हिरासत में लिया है।

ये भी पढ़ें

Conversion in Rajasthan: राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल, कोने-कोने में हिंदुओं को बना रहे ईसाई, अपना रहे ये हथकंडे
जयपुर
Conversion in Rajasthan


बच्चों और परिजनों का कर रहे थे माइंड वॉश


यहां गरीब तबके के बच्चों और उनके परिजनों का माइंड वॉश करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बच्चों ने बताया कि फादर ने कहा कि श्रीराम, श्री कृष्ण, गुरुनानक देव नकली भगवान हैं। असली भगवान ईसा मसीह हैं। इनकी प्रार्थना से ही हमें स्वर्ग मिलता है।


अंदर एंट्री नहीं, दीवारें भी ऊंची


मिशनरी की दीवारें 15 फीट ऊंची है। जहां किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। दबिश के दौरान अंदर ताला लगा हुआ था। इसे नहीं खोला तो विहिप कार्यकर्ताओं ने पास के मकान की छत से कूदकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर छात्रावास को अपने कब्जे में ले लिया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में धर्मांतरण पर VHP महासचिव मिलिंद परांडे ने सख्त कानून की मांग की, इस साल कई जिलों में उजागर हुए मामले
जयपुर
VHP leader Milind Parande

Updated on:

04 Sept 2025 08:49 am

Published on:

04 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में निजी स्कूल में 60 बच्चों के साथ धर्मांतरण की साजिश, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

