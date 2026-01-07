Ravindra Singh Bhati: पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, बाड़मेर के PHED दफ्तर में धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी

धरने के साथ ही आज हरसानी उप-तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों की ओर पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। बंद का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन व चिकित्सकीय सेवाओं को बंद से अलग रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत लेआउट का उल्लंघन करते हुए पाइपलाइन बिछाई गई है। कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, मार्ग में मनमानी की गई और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।