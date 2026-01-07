बाड़मेर में रिश्ता जोड़ने से मना किया तो समाज से बहिष्कार, पंचों ने कर दिया हुक्का-पानी बंद

गुड़ामालानी थाने में पीड़िता रमिलाकुमारी पुत्री गजाराम निवासी खारवा (भाखरपुरा) ने तीन माह पूर्व रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अभी पढ़ाई कर रही है और आगे भी पढ़कर नौकरी पाना चाहती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके दादा ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में बिना उसकी सहमति और उम्र का ध्यान रखे, उससे 15 वर्ष बड़े युवक कृष्णकुमार पुत्र उकाराम निवासी उंदरी के साथ पुराना रिश्ता जोड़ने का दबाव बनाया।