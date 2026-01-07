Barmer Honeytrap: बाड़मेर में वकील को हनीट्रैप में फंसाने वाले युवती का नया कारनामा, एक और को बनाया ‘शिकार’

बाड़मेर। शहर के कोतवाली थाने में बुधवार को हनीट्रैप से जुड़ा एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि आरोपी युवती पूर्व में दर्ज एक अन्य हनीट्रैप मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार चल रही है।