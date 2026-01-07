7 जनवरी 2026,

बाड़मेर

Barmer Honeytrap: बाड़मेर में वकील को हनीट्रैप में फंसाने वाले युवती का नया कारनामा, एक और को बनाया ‘शिकार’

शहर में हनीट्रैप का एक और मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी युवती ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Jan 07, 2026

Honeytrap, Honeytrap Case, Honeytrap Case in Barmer, Lawyer Honeytrap Case, Barmer News, Rajasthan News, हनीट्रैप, हनीट्रैप केस, हनीट्रैप केस इन बाड़मेर, वकील हनीट्रैप केस, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर

बाड़मेर। शहर के कोतवाली थाने में बुधवार को हनीट्रैप से जुड़ा एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि आरोपी युवती पूर्व में दर्ज एक अन्य हनीट्रैप मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार चल रही है।

30 लाख रुपए की मांग

शहर कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि परिवादी हाकमसिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी युवती प्रियंका, निवासी पश्चिम बंगाल, लंबे समय से उसे परेशान कर रही थी। महिला ने ऑडियो क्लिप भेजकर धमकी दी कि उसके पास परिवादी का आपत्तिजनक वीडियो है।

इसके बदले 30 लाख रुपए की मांग की गई। रकम नहीं देने पर वीडियो वायरल कर समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवती वारदात के बाद बाड़मेर शहर छोड़कर फरार हो गई।

पूर्व में भी हो चुकी है गिरफ्तारी

गौरतलब है कि कोतवाली थाना पुलिस ने कुछ समय पहले एक अधिवक्ता को हनीट्रैप में फंसाने के मामले में प्रियंका एवं कमलसिंह को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद से आरोपी युवती फरार चल रही है।

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Honeytrap: बाड़मेर में वकील को हनीट्रैप में फंसाने वाले युवती का नया कारनामा, एक और को बनाया 'शिकार'

