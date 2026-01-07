7 जनवरी 2026,

अलवर

Development News: खैरथल के 19 गांवों की बदलेगी सूरत, 161 करोड़ से होंगे कई विकास कार्य, बनेगा नया बाईपास

नगर परिषद क्षेत्र को 13 जनवरी को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रस्तावित दौरे के दौरान करीब 161 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 07, 2026

Development work, development work in Rajasthan, development work in Khairthal, development work worth Rs 161 crore, Khairthal News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन राजस्थान, विकास कार्य इन खैरथल, 161 करोड़ से विकास कार्य, खैरथल न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

खैरथल। खैरथल नगर परिषद क्षेत्र को 13 जनवरी को लगभग 161 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रस्तावित दौरे के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर खैरथल बाईपास, पेयजल योजनाओं सहित नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। इससे नगर परिषद क्षेत्र में शामिल 19 गांवों के चहुंमुखी विकास को गति मिलेगी।

इन विकास कार्यों की तैयारियों को लेकर भाजपा खैरथल मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत यादव रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा संगठन प्रभारी अनूप यादव, मंडल संगठन प्रभारी नरेंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सुभाष जांगिड़, संजय जाटव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह एवं जिला सह-कोषाध्यक्ष प्रमिल जसोरिया उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक रामहेत यादव ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से अलवर लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में कोटकासिम और किशनगढ़ बास में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इसी क्रम में 13 जनवरी को खैरथल नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 161 करोड़ रुपए की लागत से विकास योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

औद्योगिक नगरी के रूप में होगी विकसित

उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में शामिल 19 गांवों के समग्र विकास के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में खैरथल को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव भी है।

इस अवसर पर भाजपा खैरथल मंडल के एक वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा सहित पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा का माला पहनाकर और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया। मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मैदान में है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Development News: खैरथल के 19 गांवों की बदलेगी सूरत, 161 करोड़ से होंगे कई विकास कार्य, बनेगा नया बाईपास

