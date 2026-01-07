Development News: खैरथल के 19 गांवों की बदलेगी सूरत, 161 करोड़ से होंगे कई विकास कार्य, बनेगा नया बाईपास

इन विकास कार्यों की तैयारियों को लेकर भाजपा खैरथल मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत यादव रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा संगठन प्रभारी अनूप यादव, मंडल संगठन प्रभारी नरेंद्र चौधरी, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, सुभाष जांगिड़, संजय जाटव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह एवं जिला सह-कोषाध्यक्ष प्रमिल जसोरिया उपस्थित रहे।