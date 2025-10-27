Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: ‘अपनी लत के कारण बच्चे को खोया…’, रोते-रोते बोली बच्चे की मौत से गमजदा मां, लव मैरिज ने भी इसी कारण छोड़ा था साथ

Hanumangarh News: शादी के छह साल बाद जो गोद भरने की उम्मीद जगी थी, वह नशे की आग में जलकर खाक हो गई। रविवार सुबह किरण देवी के मृत पैदा हुए बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया गया।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

पीड़ा बताती मृतक शिशु की मां किरण देवी और नानी राधा देवी (फोटो: पत्रिका)

Child Death In Womb Due To Drug Addiction: चिट्टे/हेरोइन की बढ़ती आग अब महिलाओं को भी चपेट में लेने लगी है। जंक्शन के खुंजा स्थित वार्ड तीन की चिट्टे की आदी विवाहिता ने नशे के कारण ना केवल अपना घर खराब कर लिया बल्कि कोख भी उजाड़ ली। गर्भवती किरण देवी (30) को चिट्टे के नशे की ऐसी लत लगी कि यह भी भूल गई की वह सात माह की गर्भवती है।

उसने शनिवार शाम को चिट्टे का इंजेक्शन लगाया। नशा ओवरडोज होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने किरण देवी को तो बचा लिया। मगर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए।

6 साल बाद जगी थी गोद भरने की उम्मीद

शादी के छह साल बाद जो गोद भरने की उम्मीद जगी थी, वह नशे की आग में जलकर खाक हो गई। रविवार सुबह किरण देवी के मृत पैदा हुए बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस दौरान उसके परिजनों तथा नागरिकों ने इलाके में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अपनी लत के कारण बच्चे को खो दिया

बच्चे की मौत से गमजदा किरण देवी कहती है कि कई दिन से नशा नहीं किया था। बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। अपनी लत के कारण बच्चे को खो दिया।

नशे के कारण घर छूटा

किरण देवी की माता राधा देवी ने बताया कि उसके छह लड़कियां तथा दो बेटे हैं। इनमें से किरण देवी सहित दो बेटियां तथा एक बेटा नशे का रोगी है। छह साल पहले किरण की लव मैरिज हुई थी। मगर शादी के कुछ समय बाद ही पति उसे पीहर छोड़ गया कि वह नशा करती है और उसके परिवार को खराब कर देगी। उसका पति बीच में मिलने आता है। मगर उसका इलाज कराने व साथ ले जाने की बात नहीं करता।

ये भी पढ़ें

‘प्रिंसिपल ने भेजा है तो क्या मेरे ऊपर आकर बैठेंगे’, थप्पड़बाज SDM के बाद राजस्थान में दूसरे एसडीएम का कारनामा
बाड़मेर
Barmer Medical College

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

