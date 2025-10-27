Rajasthan: ‘अपनी लत के कारण बच्चे को खोया…’, रोते-रोते बोली बच्चे की मौत से गमजदा मां, लव मैरिज ने भी इसी कारण छोड़ा था साथ

किरण देवी की माता राधा देवी ने बताया कि उसके छह लड़कियां तथा दो बेटे हैं। इनमें से किरण देवी सहित दो बेटियां तथा एक बेटा नशे का रोगी है। छह साल पहले किरण की लव मैरिज हुई थी। मगर शादी के कुछ समय बाद ही पति उसे पीहर छोड़ गया कि वह नशा करती है और उसके परिवार को खराब कर देगी। उसका पति बीच में मिलने आता है। मगर उसका इलाज कराने व साथ ले जाने की बात नहीं करता।