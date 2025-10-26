‘प्रिंसिपल ने भेजा है तो क्या मेरे ऊपर आकर बैठेंगे’, थप्पड़बाज SDM के बाद राजस्थान में दूसरे एसडीएम का कारनामा



एसडीएम यथार्थ शेखर ने जिला कलक्टर की ओर से गठित कमेटी के आधार पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए गया था। यह सरकारी संपत्ति है और मेरे उपखंड क्षेत्र में है। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

इसे भटकाने के लिए यह आरोप लगाए जा रहे हैं। जब हमने जांच की जानकारी ली, तो डॉक्टर ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। इसकी शिकायत कलक्टर से की गई है। जांच में बाधा उत्पन्न की गई, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं कलक्टर से चर्चा करूंगा।