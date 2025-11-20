जबरदस्त वायरल हो रहा राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड, देखकर हर कोई हैरान

Wedding Card Unique Message: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पाली में इसकी तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। साथ ही इसका कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बेटे की शादी में कार्ड के साथ लोगों को अनोखा संदेश दिया है, इसलिए ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है।