Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

जबरदस्त वायरल हो रहा राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड, देखकर हर कोई हैरान

Viral Wedding Card: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश की शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस अनोखे कार्ड ने खास संदेश दिया है जिसकी हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

फोटो: पत्रिका

Wedding Card Unique Message: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पाली में इसकी तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। साथ ही इसका कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बेटे की शादी में कार्ड के साथ लोगों को अनोखा संदेश दिया है, इसलिए ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

इसलिए वायरल हो रहा कार्ड

ये अनोखा शादी का कार्ड सादगी और शादी में फिजूलखर्ची नहीं करने का मैसेज दे रहा है। कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पन्ने में सुंदर डिजाइन के साथ पूरे शादी के कार्यक्रमों की जानकारी दी हुई है।

PM मोदी से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा यही कार्ड

इस शादी की सबसे खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के दिग्गज नेताओं से लेकर सबसे सामान्य कार्यकर्ता तक यही कार्ड पहुंचा है। न तो किसी के लिए अलग से प्रीमियम डिजाइन तैयार कराया और न ही किसी खास मेहमान के लिए विशेष पैकिंग बनवाई है।

स्पेशल हेलीपैड हो रहा तैयार

इस शादी में राजस्थान के पाली जिले में VIP मेहमान पहुंचेंगे। शादी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। बड़े नेताओं के आने की संभावना को देखते हुए पाली में स्पेशल हेलीपैड तैयार हो रहा है।

ये भी पढ़ें

दूल्हे ने स्टेज पर साली के साथ लगाए ठुमके तो दुल्हन ने दिखाया ऐसा रूप
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / जबरदस्त वायरल हो रहा राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड, देखकर हर कोई हैरान

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: बकरियां चराते शख्स पर अचानक मधुमक्खियाें का हमला, अस्पताल में भर्ती

pali bee attack
पाली

Pali: 4 मासूम बच्चे अब कभी नहीं देख पाएंगे मां का चेहरा, अस्पताल में बिलखती रही बड़ी बेटी, पिता हुए बेसुध

pali news
पाली

Rajasthan: वैन में धमाके के साथ फटे 2 गैस सिलेंडर, इलाके में मची दहशत, जलकर राख हुई गाड़ी

Cylinder blast
पाली

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Mini bus-bike accident in Pali
पाली

Sojat Fire: सुबह साले की शादी में जाना था, रात को ही जिंदा जल गया जीजा, पीहर में पत्नी के पास पहुंची खबर तो मच गया कोहराम

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.