जबरदस्त वायरल हो रहा राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष के बेटे की शादी का कार्ड, देखकर हर कोई हैरान

फोटो: पत्रिका
Wedding Card Unique Message: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पाली में इसकी तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। साथ ही इसका कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। दरअसल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बेटे की शादी में कार्ड के साथ लोगों को अनोखा संदेश दिया है, इसलिए ये लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
ये अनोखा शादी का कार्ड सादगी और शादी में फिजूलखर्ची नहीं करने का मैसेज दे रहा है। कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पन्ने में सुंदर डिजाइन के साथ पूरे शादी के कार्यक्रमों की जानकारी दी हुई है।
इस शादी की सबसे खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के दिग्गज नेताओं से लेकर सबसे सामान्य कार्यकर्ता तक यही कार्ड पहुंचा है। न तो किसी के लिए अलग से प्रीमियम डिजाइन तैयार कराया और न ही किसी खास मेहमान के लिए विशेष पैकिंग बनवाई है।
इस शादी में राजस्थान के पाली जिले में VIP मेहमान पहुंचेंगे। शादी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के कई केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। बड़े नेताओं के आने की संभावना को देखते हुए पाली में स्पेशल हेलीपैड तैयार हो रहा है।
