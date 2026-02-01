झुंझुनूं: PNB में 6.50 करोड़ के गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा, पूर्व बैंक मैनेजर सहित दो गिरफ्तार, ऐसे रची थी साजिश

एसपी उपाध्याय ने बताया कि मुख्य आरोपी अमित जांगिड़ ने बीसी संतोष सैनी के माध्यम से लोगों के नाम फर्जी गोल्ड लोन खाते खोले। इसके लिए संतोष सैनी को मोटी रकम व गोल्ड का लालच दिया। यह लोग फर्जी खाताधारकों से बैंक में ही ओटीपी प्राप्त कर गोल्ड लोन के रुपयों की बैंक में ही निकासी कर लेते थे। इसमें से कुछ रुपए संतोष सैनी रख लेता बाकी के रुपए अमित जांगिड़ के पास रहते। गोल्ड पैकेट में रखे असली गोल्ड बाहर निकालकर नकली सोने के आभूषण पैकेट में रखकर वापस बैंक की सेफ में रख देते। इसके बाद अपने विश्वास के सहयोगियों से मिलकर बैंक से निकाले गए गोल्ड को अन्य बैंकों में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते व लोन के रुपए अमित जांगिड़ व संतोष सैनी रख लेते।