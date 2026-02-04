Rajasthan News: गुटखे ने छीन ली मुस्कान, अब उसी चेहरे से 800 लोगों को छुड़ाई तंबाकू की लत

आज जब जाकिर किसी को गुटखा खाते देखते हैं, तो डांटते नहीं, डराते नहीं, वह गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं ‘भाई, थोड़ा सा गुटखा मुझे भी खिला दो…’ सामने वाला चौंकता है। तभी जाकिर अपना चेहरा सामने कर देते हैं। फिर जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालते हैं और कहते हैं कि ‘देखो, मैं पहले ऐसा था… और अब ऐसा हूं। यह सब इसी गुटखे की वजह से हुआ।’ कई लोग वहीं टूट जाते हैं।