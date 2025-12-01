Pali News: बेटे की शादी के बीच सर्किट हाउस पहुंच गए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जानिए इसकी वजह

दोपहर में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, मंत्री राज्यवर्धनसिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर सहित कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पाली प्रभारी मंत्री झाबरसिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत आदि ने समारोह में शिरकत की।