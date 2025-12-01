Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali News: बेटे की शादी के बीच सर्किट हाउस पहुंच गए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जानिए इसकी वजह

पाली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र श्रेयांस के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई हस्तियां शामिल हुईं।

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 01, 2025

BJP State President Madan Rathod, Marriage of BJP State President Madan Rathod son, Marriage of Madan Rathod son, CM Bhajanlal Sharma, Pali News, Rajasthan News

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पुत्र के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व अन्य। फोटो- पत्रिका

पाली। पाली शहर के टैगोर नगर कन्या महाविद्यालय क्षेत्र में रविवार को पूरे दिन उत्सव का माहौल रहा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र श्रेयांस के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। सर्किट हाउस में कुछ देर रुके। बाद में वर-वधू को आशीर्वाद दिया।

दोपहर में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा, मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, मंत्री राज्यवर्धनसिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर सहित कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पाली प्रभारी मंत्री झाबरसिंह खर्रा, जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत आदि ने समारोह में शिरकत की।

मन की बात सुनी

पुत्र का विवाह होने के बावजूद प्रदेशाध्यक्ष ‘मन की बात’ सुनने के लिए सर्किट हाउस में गए। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। प्रदेशाध्यक्ष के साथ पाली पहुंचे कई मंत्री व पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे।

चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे जवान

पाली आने वाली हस्तियों को लेकर सुमेरपुर रोड से टैगोर नगर कन्या महाविद्यालय की तरफ मुड़ने वाले मार्ग से बायपास तक पुलिस के जवान तैनात रहे।

Updated on:

01 Dec 2025 03:41 pm

Published on:

01 Dec 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: बेटे की शादी के बीच सर्किट हाउस पहुंच गए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जानिए इसकी वजह

