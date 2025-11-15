Rajasthan: बिहार में प्रचंड जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अंता उपचुनाव में मिली करारी हार पर कह दी ऐसी बात

अंता उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचुनाव कई विषयों से जुड़े होते हैं और उपचुनाव को किसी आम चुनाव के बराबर करके नहीं देखा जा सकता। अंता विधानसभा को आज से लेकर जब से चुनाव प्रारंभ हुए हैं, तब से लेकर देखा जाए तो अधिकांश समय यह विधानसभा भाजपा के खाते में आई। जो कुछ भी कारण रहे, जो कुछ भी विषय रहे, निश्चित रूप से यह आत्मवलोकन का विषय है। हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे और इस पर आगे हम किस तरह से भाजपा की सरकार की नीतियों का प्रभाव जनता के हृदय तक पहुंचाएं, इस पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे।