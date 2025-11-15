Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: बिहार में प्रचंड जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अंता उपचुनाव में मिली करारी हार पर कह दी ऐसी बात

अंता उपचुनाव में हार पर शेखावत ने कहा कि परिणाम स्थानीय कारणों से तय होते हैं और इन्हें आम चुनाव जैसा नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि यह परिणाम पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय है।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 15, 2025

Gajendra Singh Shekhawat

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि झूठे नैरेटिव गढ़कर, 'वोट चोरी' जैसे अर्थहीन, आधारहीन आक्षेप लगाकर और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनेक तरह के भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करके वोट प्राप्त करने की कोशिश को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार चुनाव ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देश के सामने स्पष्ट कर दिया है।

शनिवार को जोधपुर पहुंचे शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सामूहिक संगठनात्मक शक्ति का परस्पर उपयोग करके चुनाव लड़ा।

उसके साथ-साथ बिहार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा 'जंगल राज' बनाम 'विकासवाद' का था, इन दोनों के बीच जनता को चुनाव करना था। जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को देकर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि इस देश में अब यदि किसी भी तरह की राजनीति का कोई मुद्दा रहेगा तो वह केवल और केवल विकास-आधारित ही रहेगा।

झूठ की राजनीति के लिए जगह नहीं

शेखावत ने कहा कि सामान्यतः देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जब जनता ने परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकलकर औसत से अधिक मतदान किया हो। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वाले और झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए, औसत से कहीं अधिक लगभग 10% अधिक मतदान करके एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब देश में झूठ की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है।

बिहार की जनता ने दिया जवाब

विपक्ष को लेकर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने जिस तरह से हल्के स्तर पर चुनाव को ले जाने का प्रयास किया था, जिस तरह की हल्की टिप्पणियां की गई थीं। प्रधानमंत्री की माता से लेकर छठ मैया तक किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। बिहार की जनता ने उसका स्पष्ट जवाब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारकर दिया है। कांग्रेस का नाम लिए बगैर शेखावत ने कहा कि जो सरकार बनाने की बात करते थे, वे दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि एनडीए ने सभी उम्र के लोगों को मौका दिया, आप स्ट्राइक रेट को देखिए। भाजपा, जदयू, एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम', सभी की स्ट्राइक रेट लगभग 80 से 90% रही है।

आतंकवाद के प्रति हमारा 'जीरो टॉलरेंस'

कश्मीर के एक थाने में विस्फोट की घटना पर शेखावत ने कहा कि अभी उसके पूरे पुख्ता समाचार नहीं आए हैं। मैं इतना कहूंगा कि दिल्ली हादसे के पहले से जब जानकारी आई थी, तब से लेकर सारी एजेंसियां सतर्कता के साथ काम कर रही थीं। निश्चित रूप से हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन हादसे से पहले जिस तरह की रिकवरी हुई है, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। यह जानकर दिल दहल जाता है कि अगर वे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। यह सरकार का संकल्प है कि आतंकवाद के प्रति हमारा 'जीरो टॉलरेंस' है।

अंता में हार का आत्मवलोकन करेंगे

अंता उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचुनाव कई विषयों से जुड़े होते हैं और उपचुनाव को किसी आम चुनाव के बराबर करके नहीं देखा जा सकता। अंता विधानसभा को आज से लेकर जब से चुनाव प्रारंभ हुए हैं, तब से लेकर देखा जाए तो अधिकांश समय यह विधानसभा भाजपा के खाते में आई। जो कुछ भी कारण रहे, जो कुछ भी विषय रहे, निश्चित रूप से यह आत्मवलोकन का विषय है। हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे और इस पर आगे हम किस तरह से भाजपा की सरकार की नीतियों का प्रभाव जनता के हृदय तक पहुंचाएं, इस पर निश्चित रूप से कार्य करेंगे।

