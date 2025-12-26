26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली में सनसनी: पत्नी के पीछे तलवार लेकर दौड़ा पति, बचाने आए सास-ससुर पर किया वार, तीन लोग लहूलुहान

पाली शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक दामाद ने पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Dec 26, 2025

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट

पाली। शहर में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक दामाद ने पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी जैकेट में तलवार छिपाकर लाया था और पत्नी को देखते ही उसके पीछे दौड़ पड़ा। बीच-बचाव में आए सास-ससुर पर भी उसने ताबड़तोड़ वार कर दिए।

घटना शहर के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी की है, जहां शुक्रवार शाम करीब 6 बजे यह वारदात हुई। हमले में ससुर जगदीश जोशी (55) के सिर पर तलवार लगने से वे अचेत होकर गिर पड़े। तीनों घायलों को तत्काल बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से जगदीश जोशी और उनकी पत्नी दुर्गा जोशी को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

चार महीने से पीहर में रह रही थी पत्नी, इसी बात से था विवाद

जानकारी के अनुसार जगदीश जोशी की बेटी आशा की शादी करीब 8 साल पहले रैन मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से हुई थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बीते चार महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते आशा अपने तीन बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि अजय लगातार ससुराल पक्ष पर आशा को साथ भेजने का दबाव बना रहा था, लेकिन ससुराल वालों के इनकार से वह नाराज चल रहा था। इसी रंजिश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

तलवार लेकर दौड़ा, सास-ससुर पर किए ताबड़तोड़ वार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय आशा और उसकी मां मोहल्ले में बैठी थीं। इसी दौरान अजय तलवार छिपाकर वहां पहुंचा। पत्नी को देखते ही उसने तलवार निकाल ली और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए आशा घर के अंदर घुस गई। जब सास दुर्गा जोशी ने बाहर अजय को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके हाथ-पैर पर तलवार से कई वार कर दिए। इसके बाद ससुर जगदीश जोशी बीच-बचाव में आए, तो आरोपी ने उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े।

बहू ने किया बचाव, आरोपी ने उसे भी धक्का दिया

घर में मौजूद बहू काजल ने बताया कि वह सिरदर्द के कारण आराम कर रही थी। अचानक शोर सुनकर बाहर आई तो देखा कि ननदोई तलवार से हमला कर रहा है। बचाव के प्रयास में वह भी गिर पड़ी।

खून से सनी तलवार लेकर मोहल्ले में मचाया आतंक

हमले के बाद आरोपी अजय खून से सनी तलवार लेकर मोहल्ले में इधर-उधर दौड़ता रहा। जो भी उसे रोकने या बीच-बचाव की कोशिश करता, वह उसे डराकर भगाया। दहशत के कारण लोग घरों में दुबक गए। कुछ देर बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Crime : भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे ने कहा- पापा ने पिलाया जहर
भरतपुर
Bharatpur woman died suspicious circumstances in-laws are accused murder child claims his father poisoned her

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में सनसनी: पत्नी के पीछे तलवार लेकर दौड़ा पति, बचाने आए सास-ससुर पर किया वार, तीन लोग लहूलुहान

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली : गौमाता की मृत्यु पर शोक संदेश पत्रिका छपवाई, शोक सभा का होगा आयोजन

पाली

Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

Case-of-collusion-with-smugglers
पाली

Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

Suicide, Suicide in Pali, Suicide in Rajasthan, Murder of youth, Murder of youth in Pali, Live-in relationship, Pali News, Rajasthan News
पाली

पाली में हृदय विदारक हादसा; काल बनकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली: रोड रोलर के नीचे दबने से युवक की मौत

पाली

फोरलेन पर एसओएस बटन मौन, आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए लगाए थे

sos system kya hai
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.