पाली में सनसनी: पत्नी के पीछे तलवार लेकर दौड़ा पति, बचाने आए सास-ससुर पर किया वार, तीन लोग लहूलुहान

जानकारी के अनुसार जगदीश जोशी की बेटी आशा की शादी करीब 8 साल पहले रैन मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से हुई थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। बीते चार महीनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते आशा अपने तीन बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी। बताया जा रहा है कि अजय लगातार ससुराल पक्ष पर आशा को साथ भेजने का दबाव बना रहा था, लेकिन ससुराल वालों के इनकार से वह नाराज चल रहा था। इसी रंजिश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।