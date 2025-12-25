पाली : गौमाता की मृत्यु पर शोक संदेश पत्रिका छपवाई, शोक सभा का होगा आयोजन

सुमेरपुर(पाली)। गौसेवा और संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण तखतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला। गौसेवक एवं व्यवसायी जगदीश रावल ने 15 वर्षों तक सेवा करने वाली गौमाता काजल की मृत्यु पर विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसकी स्मृति में शोक सभा एवं प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा शोक संदेश की पत्रिका छपवा कर क्षेत्र के नागरिकों को आमंत्रित किया। 26 दिसंबर को बलाना स्थित गऊ गोपाला फार्म हाउस में शोक सभा रखी गई है।