25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली : गौमाता की मृत्यु पर शोक संदेश पत्रिका छपवाई, शोक सभा का होगा आयोजन

गौसेवा और संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण तखतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला। गौसेवक एवं व्यवसायी जगदीश रावल ने 15 वर्षों तक सेवा करने वाली गौमाता काजल की मृत्यु पर विधिवत अंतिम संस्कार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Dec 25, 2025

फोटो पत्रिका

सुमेरपुर(पाली)। गौसेवा और संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण तखतगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला। गौसेवक एवं व्यवसायी जगदीश रावल ने 15 वर्षों तक सेवा करने वाली गौमाता काजल की मृत्यु पर विधिवत अंतिम संस्कार किया। उसकी स्मृति में शोक सभा एवं प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा शोक संदेश की पत्रिका छपवा कर क्षेत्र के नागरिकों को आमंत्रित किया। 26 दिसंबर को बलाना स्थित गऊ गोपाला फार्म हाउस में शोक सभा रखी गई है।

गौकशी से बची गौमाता से शुरू हुई सेवा

रावल ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व उनके भांजे से गौकशी से बचाई गई एक गाय उन्हें भेंट स्वरूप मिली। उसी गाय को उन्होंने ‘काजल’ नाम दिया और तभी से गौसेवा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। तखतगढ़ के समीप बलाना गांव में स्थित अपने फार्म हाउस पर उन्होंने सेवा प्रारंभ की।

7 बीघा भूमि गौवंश के लिए समर्पित

वर्तमान में जगदीश अपने फार्म हाउस पर 12 बेसहारा गौवंश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 7 बीघा कृषि भूमि को पूर्णतः गौवंश के लिए समर्पित कर रखा है। जहां चारा एवं अनाज गायों के लिए ही उगाया जाता है। गौवंश के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, सर्दी-गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 02:16 pm

Published on:

25 Dec 2025 02:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली : गौमाता की मृत्यु पर शोक संदेश पत्रिका छपवाई, शोक सभा का होगा आयोजन

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

Case-of-collusion-with-smugglers
पाली

Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

Suicide, Suicide in Pali, Suicide in Rajasthan, Murder of youth, Murder of youth in Pali, Live-in relationship, Pali News, Rajasthan News
पाली

पाली में हृदय विदारक हादसा; काल बनकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली: रोड रोलर के नीचे दबने से युवक की मौत

पाली

फोरलेन पर एसओएस बटन मौन, आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए लगाए थे

sos system kya hai
पाली

रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025: अरावली की वादियों में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, एडवेंचर और भक्ति का अनूठा संगम

Ranakpur Jawai Dam Festival-2025, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Date, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Photos, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 News, Pali News, Rajasthan News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.