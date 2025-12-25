25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

डोडा भरी कार को तस्कर से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने की डील करने के दोषी मिले जिले के दो पुलिस थानों के 4 पुलिसकर्मियों को पद से बर्खास्त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Dec 25, 2025

Case-of-collusion-with-smugglers

तस्करों से गठजोड़ रखने वाले चार पुलिसकर्मी बर्खास्त। फोटो: पत्रिका

पाली। डोडा भरी कार को तस्कर से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने की डील करने के दोषी मिले जिले के दो पुलिस थानों के 4 पुलिसकर्मियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने पुलिसकर्मियों के तस्कर से पैसे लेकर अवैध मादक पदार्थ छोड़ने का मामला सामने आने के बाद प्रकरण की जांच कराई। जांच में देसूरी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल सोहनलाल व कांस्टेबल बंशीलाल, सादड़ी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल रामकेश एवं कांस्टेबल नच्छूराम दोषी मिले। पुलिस अधीक्षक ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में सख्ती दिखाते हुए चारों को पद से बर्खास्त कर दिया है।

18 दिसम्बर 2025 को एक कार 118 किलो डोडा पोस्त भरकर ला रही थी। इस कार को चारों पुलिस कर्मियों ने सोमेसर के पास पकड़ा। फिर 2 लाख रुपए लेकर छोड़ा दिया। साथ ही उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के बारे में नहीं बताया। बाद में इसी कार को पाली में सदर थाना पुलिस की टीम ने पणिहारी तिराहे के पास पकड़ा।

पकड़े गए कार के ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिसमें सारा खुलासा हुआ। डोडा से भरी यह कार जोधपुर के तस्कर भंवर खिलेरी की थी। कार को जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी धीरेन्द्र चौधरी चला रहा था। चारों पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से निजी आई-10 कार लेकर पाली से रवाना हुए थे। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में धीरेन्द्र चौधरी, भंवरलाल खिलेरी, प्रकाश पटेल एवं 3 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।

तस्कर कर रहा था एस्कॉर्ट

पुलिस पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि चारों ने कार में मिले धीरेन्द्र के मोबाइल फोन से एस्कोर्ट कर आगे निकले तस्कर भंवरलाल से बात की। 2 लाख रुपए की डील की। भंवरलाल ने जब 2 लाख रुपए त्वरित लेकर नहीं पहुंचपाने की मजबूरी रखी तो पुलिस कर्मियों ने अपने परिचित को जोधपुर में दे देने की बात कही। तब तस्कर भंवरलाल ने जोधपुर में भदवासिया की पुलिया के पास श्रीराम हॉस्पिटल के पास बैयरिंग की एक दुकान पर चारों पुलिसकर्मियों के परिचित को 2 लाख रुपए दिलाए। पैसे पहुंचने की जानकारी मिलते ही यहां अवैध डोडा पोस्त से भरी कार को छोड़ दिया गया।

पहले भी देसूरी में रुकवाया था तस्कर

ड्राइवर धीरेन्द्र को जब पुलिस कर्मियों ने पकड़ा तो कहा कि तस्कर भंवरलाल को एक सप्ताह पहले भी देसूरी में में रुकवाया था। मिलने के लिए कहा था। लेकिन वो आया नहीं। यह कहते हुए ड्राइवर को धमकाया। जो पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया बताया। यहीं पता चला था कि डोडा से भरी यह कार लूणी के तस्कर भंवरलाल खिलेरी व उसके साथी प्रकाश पटेल ने सौंपी है।

देसूरी थानाधिकारी भी हो चुके लाइन हाजिर

2 लाख रुपए लेकर डोडा भरी कार को छोड़ने के इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने देसूरी थानाधिकारी को भी लाइन हाजिर किया है। थानाधिकारी ने इस मामले में लिप्त दोनों पुलिसकर्मियों की लोकेशन पुलिस थाने में ही बताई थी। हालांकि बाद में फरार होने की सूचना दी बताई।

संदेश: कानून से ऊपर कोई नहीं

मामले के उजागर होने के बाद पाली पुलिस की ओर से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, आपराधिक संलिप्तता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान में स्पष्ट किया गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी। यह कार्रवाई न केवल नशे के कारोबारियों के लिए सख्त संदेश है, बल्कि ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जनता के प्रति जवाबदेह पुलिसकर्मियों का मनोबल बनाए रखने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

ये भी पढ़ें

Udaipur Gang Rape: बर्थ-डे पार्टी में गई IT कंपनी मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO और एग्जीक्यूटिव हेड के पति की करतूत कैमरे में कैद
उदयपुर
Udaipur gang rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 10:44 am

Published on:

25 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Crime: लिव-इन में रह रहा था युवक, फिर खंडहरनुमा होटल में मिली लाश, परिजनों का चौंकाने वाला खुलासा

Suicide, Suicide in Pali, Suicide in Rajasthan, Murder of youth, Murder of youth in Pali, Live-in relationship, Pali News, Rajasthan News
पाली

पाली में हृदय विदारक हादसा; काल बनकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली: रोड रोलर के नीचे दबने से युवक की मौत

पाली

फोरलेन पर एसओएस बटन मौन, आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए लगाए थे

sos system kya hai
पाली

रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025: अरावली की वादियों में बिखरे लोक संस्कृति के रंग, एडवेंचर और भक्ति का अनूठा संगम

Ranakpur Jawai Dam Festival-2025, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Date, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 Photos, Ranakpur Jawai Dam Festival-2025 News, Pali News, Rajasthan News
पाली

पुलिस-तस्कर सिंडीकेटः चार पुलिसवालों ने 2 लाख रिश्वत लेकर छोड़ दिया तस्कर, फिर चला SP का 'हंटर'... और पलट गई बाजी

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.