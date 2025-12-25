Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

पाली। डोडा भरी कार को तस्कर से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने की डील करने के दोषी मिले जिले के दो पुलिस थानों के 4 पुलिसकर्मियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने पुलिसकर्मियों के तस्कर से पैसे लेकर अवैध मादक पदार्थ छोड़ने का मामला सामने आने के बाद प्रकरण की जांच कराई। जांच में देसूरी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल सोहनलाल व कांस्टेबल बंशीलाल, सादड़ी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल रामकेश एवं कांस्टेबल नच्छूराम दोषी मिले। पुलिस अधीक्षक ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में सख्ती दिखाते हुए चारों को पद से बर्खास्त कर दिया है।