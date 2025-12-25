Pali: तस्कर से गठजोड़ रखने वाले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 2 लाख रुपए लेकर छोड़ी थी 118 किलो डोडा से भरी कार

तस्करों से गठजोड़ रखने वाले चार पुलिसकर्मी बर्खास्त। फोटो: पत्रिका
पाली। डोडा भरी कार को तस्कर से 2 लाख रुपए लेकर छोड़ने की डील करने के दोषी मिले जिले के दो पुलिस थानों के 4 पुलिसकर्मियों को पद से बर्खास्त कर दिया है। पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने पुलिसकर्मियों के तस्कर से पैसे लेकर अवैध मादक पदार्थ छोड़ने का मामला सामने आने के बाद प्रकरण की जांच कराई। जांच में देसूरी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल सोहनलाल व कांस्टेबल बंशीलाल, सादड़ी पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल रामकेश एवं कांस्टेबल नच्छूराम दोषी मिले। पुलिस अधीक्षक ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में सख्ती दिखाते हुए चारों को पद से बर्खास्त कर दिया है।
18 दिसम्बर 2025 को एक कार 118 किलो डोडा पोस्त भरकर ला रही थी। इस कार को चारों पुलिस कर्मियों ने सोमेसर के पास पकड़ा। फिर 2 लाख रुपए लेकर छोड़ा दिया। साथ ही उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के बारे में नहीं बताया। बाद में इसी कार को पाली में सदर थाना पुलिस की टीम ने पणिहारी तिराहे के पास पकड़ा।
पकड़े गए कार के ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिसमें सारा खुलासा हुआ। डोडा से भरी यह कार जोधपुर के तस्कर भंवर खिलेरी की थी। कार को जोधपुर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी धीरेन्द्र चौधरी चला रहा था। चारों पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से निजी आई-10 कार लेकर पाली से रवाना हुए थे। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में धीरेन्द्र चौधरी, भंवरलाल खिलेरी, प्रकाश पटेल एवं 3 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
पुलिस पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि चारों ने कार में मिले धीरेन्द्र के मोबाइल फोन से एस्कोर्ट कर आगे निकले तस्कर भंवरलाल से बात की। 2 लाख रुपए की डील की। भंवरलाल ने जब 2 लाख रुपए त्वरित लेकर नहीं पहुंचपाने की मजबूरी रखी तो पुलिस कर्मियों ने अपने परिचित को जोधपुर में दे देने की बात कही। तब तस्कर भंवरलाल ने जोधपुर में भदवासिया की पुलिया के पास श्रीराम हॉस्पिटल के पास बैयरिंग की एक दुकान पर चारों पुलिसकर्मियों के परिचित को 2 लाख रुपए दिलाए। पैसे पहुंचने की जानकारी मिलते ही यहां अवैध डोडा पोस्त से भरी कार को छोड़ दिया गया।
ड्राइवर धीरेन्द्र को जब पुलिस कर्मियों ने पकड़ा तो कहा कि तस्कर भंवरलाल को एक सप्ताह पहले भी देसूरी में में रुकवाया था। मिलने के लिए कहा था। लेकिन वो आया नहीं। यह कहते हुए ड्राइवर को धमकाया। जो पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया बताया। यहीं पता चला था कि डोडा से भरी यह कार लूणी के तस्कर भंवरलाल खिलेरी व उसके साथी प्रकाश पटेल ने सौंपी है।
2 लाख रुपए लेकर डोडा भरी कार को छोड़ने के इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने देसूरी थानाधिकारी को भी लाइन हाजिर किया है। थानाधिकारी ने इस मामले में लिप्त दोनों पुलिसकर्मियों की लोकेशन पुलिस थाने में ही बताई थी। हालांकि बाद में फरार होने की सूचना दी बताई।
मामले के उजागर होने के बाद पाली पुलिस की ओर से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, आपराधिक संलिप्तता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान में स्पष्ट किया गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है चाहे वह आम नागरिक हो या वर्दीधारी। यह कार्रवाई न केवल नशे के कारोबारियों के लिए सख्त संदेश है, बल्कि ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जनता के प्रति जवाबदेह पुलिसकर्मियों का मनोबल बनाए रखने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग